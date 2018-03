Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

64,60 EUR -3,98% (15.03.2018, 13:20)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (15.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).In Q4 sei das bereinigte EBITDA hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe jedoch die Markterwartung übertreffen können. Auf berichteter Basis hätten u.a. Effekte aus der US-Steuerreform belastet. Im Gesamtjahr habe das Zahlenwerk am oberen Ende der Guidance gelegen. Für 2018 werde für das "neue" LANXESS ein leichter Anstieg des bereinigten EBITDA in Aussicht gestellt, und damit weniger als erwartet. Die Transformation hin zu einem stabileren Geschäft schreite erfolgreich voran und sollte die maßgebliche strategische Zielsetzung bleiben. Bei der Realisierung von Synergien aus der Chemtura-Übernahme komme LANXESS planmäßig voran. Mittelfristig sollten die Profitabilität und Stabilität des Geschäfts deutlich erhöht werden. Den intakten fundamentalen Rahmenbedingungen stünden aktuell Währungsbelastungen und zum Teil höhere Rohstoffkosten entgegen. Der Analyst habe seine kurzfristigen Prognosen wegen höherer unterstellter Sonderbelastungen gesenkt.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 73,00 auf 70,00 Euro reduziert. (Analyse vom 15.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:64,62 EUR -3,90% (15.03.2018, 13:10)