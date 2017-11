Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

63,164 EUR -5,58% (15.11.2017, 13:09)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (15.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) fest.Das dritte Quartal des Kölner Konzerns sei operativ weitestgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, auf berichteter Basis aber erneut durch Sondereffekte belastet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2017 sei leicht angehoben worden. Die Transformation des Unternehmens schreite indes erfolgreich voran. Weininger habe seine EPS-Prognosen für 2017 und 2018 nach unten revidiert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 70 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.11.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:63,29 EUR -5,23% (15.11.2017, 12:56)