Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

64,441 EUR -3,31% (10.08.2017, 15:06)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (10.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Die Q2-Zahlen seien operativ erfreulich ausgefallen, seien auf berichteter Basis aber von Sondereffekten belastet worden. Für 2017 prognostiziere der Konzern weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1.225 bis 1.300 (2016: 995) Mio. Euro. Die gestiegenen Rohstoffkosten habe LANXESS weitgehend problemlos an die Kunden weitergeben können, sodass sich der positive Trend aus Q1 insgesamt fortgesetzt habe und nach Meinung des Analysten auch in H2 (in abgeschwächter Form) anhalten sollte.Weininger habe seine Erwartungen für 2017 auf berichteter Basis infolge höherer unterstellter Sondereffekte reduziert (u.a. EPS: 2,01 (alt: 2,74) Euro) und für 2018 an die Entkonsolidierung von ARLANXEO (ab dem Q2/2018 als nicht-fortgeführte Aktivität) angepasst (u.a. EPS: 4,29 (alt: 4,11) Euro). Die Neuausrichtung des Konzerns komme nach Meinung des Analysten gut voran.Seine grundsätzlich positive Einschätzung zur LANXESS-Aktie behält Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bei und bestätigt sein "halten"-Rating. Das Kursziel laute weiterhin 72,00 Euro. (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:64,49 EUR -3,34% (10.08.2017, 14:49)