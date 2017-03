ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie: 547040

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie: LXS

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie: LNXSF

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (16.03.2017/ac/a/d)

Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) und erhöht das Kursziel von 67 auf 74 Euro.Die Neuausrichtung des Kölner Konzerns trage Früchte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies würden die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 zeigen. Beim bereinigten operativen Ergebnis habe LANXESS am oberen Rand der im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Guidance gelegen und habe bei den anderen Ergebnisgrößen ebenfalls deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Davon sollten auch die Aktionäre in Form einer Dividendenerhöhung profitieren. Trotz der bereits erzielten Fortschritte beim Umbau des früher stark vom Geschäft mit Synthesekautschuk abhängigen Spezialchemie-Konzerns wolle der Vorstand nicht nachlassen bei seinen Bemühungen, LANXESS profitabler und weniger konjunkturzyklisch zu machen. Dazu gehöre auch die für Mitte des Jahres angestrebte Übernahme von Chemtura, eines in einem Wachstumssegment aktiven und sehr profitabel arbeitenden US-Unternehmens.Obwohl die Notierung der LANXESS-Aktie nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt ist, sieht Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse noch weiteres Kurspotential und bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung. Das Kursziel wird von von 67 auf 74 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:65,73 EUR -0,0329% (16.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:65,682 EUR -0,09% (16.03.2017, 21:41)