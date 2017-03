Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

60,869 EUR -0,97% (23.03.2017, 10:46)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (23.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Kein neues Rekordhoch - AktienanalyseLANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hat 2016 einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA habe sich um mehr als zwölf Prozent auf 995 Mio. Euro erhöht. Unterm Strich seien 192 Mio. Euro übrig geblieben - gut 16 Prozent mehr als im Vorjahr. "LANXESS ist wieder in der Erfolgsspur", habe CEO Matthias Zachert gesagt. "Wir haben entscheidende Meilensteine beim Umbau von LANXESS hin zu einem noch stabileren und profitableren Konzern gesetzt."An dem Erfolg sollten auch die Aktionäre beteiligt werden: Sie würden für 2016 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie erhalten, nach 0,60 Euro im Vorjahr. Einen kleinen Schönheitsfehler habe es aber gegeben: Beim Umsatz habe LANXESS wegen niedrigerer Verkaufspreise leichte Einbußen hinnehmen müssen. Die Bilanz sei bei Anlegern dennoch gut angenommen. Denn im Schlussquartal habe der Konzern einen Umsatzanstieg um sechs Prozent auf 1,915 Mrd. Euro und ein rund 20 Prozent gestiegenes EBITDA von 183 Mio. Euro geschafft. Und diese starke Dynamik habe sich auch im neuen Jahr fortgesetzt, so Zachert.Inzwischen aber habe die LANXESS-Aktie ihre Gewinne wieder abgeben müssen. Denn für 2017 stelle der Firmenlenker "nur" ein EBITDA vor Sonderposten leicht über dem Vorjahresniveau in Aussicht. Dazu komme die unsichere Chemiekonjunktur insgesamt. Das Wassertreten unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 2012 setze sich damit fort - und so lange diese zentrale Widerstandsmarke nicht aus dem Rennen sei, bleibe das Steigerungspotenzial begrenzt. Gleichzeitig spricht trotz der starken Zugewinne in den vergangenen Monaten nichts für eine schärfere Korrektur, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:60,97 EUR +0,02% (23.03.2017, 10:38)