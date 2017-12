ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (07.12.2017/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Rafaisz von der UBS:Patrick Rafaisz, Aktienanalyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) und erhöht sein Kursziel.Nach einer Periode der Unsicherheit bezüglich des Ergebniswachstums des Unternehmens und einem entsprechend rückläufigen Aktienkurs, sehe der Analyste jetzt mehr Chancen als Risiken. Trotz Belastungen etwa durch Wechselkurse und Rohstoffpreise, die am Markt längst bekannt seien, sollte das nächste Jahr für den Konzern ein Wendepunkt hin zu Besserem werden.Patrick Rafaisz, Aktienanalyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die LANXESS-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 67,00 auf 75,00 Euro erhöht. (Analyse vom 07.12.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:63,45 EUR +2,36% (07.12.2017, 09:09)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:63,25 EUR +1,72% (07.12.2017, 09:23)