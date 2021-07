Auch der Kursnachrichtendienst Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) habe zuletzt erheblich von Anzeigenkunden profitiert. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 74% auf knapp USD 1,2 Mrd. gestiegen. Für die Aktien sei es in der Folge um gut drei Prozent nach oben gegangen.



Das Haar in der Suppe seien angesichts der ansonsten fast durchgehend positiven Unternehmensmeldungen die Nachrichten von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) gewesen. Der Chip-Riese rechne damit, dass sich die globale Halbleiter-Knappheit in den kommenden Monaten noch zuspitze und bis ins Jahr 2023 hinein andauern könne. An der Börse habe zudem die Umsatzprognose für das laufende Jahr enttäuscht. Der Kurs sei um 5,3% abgerutscht.



Die BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) übertreffe die Erwartungen im Q2 mit einem Gewinn von EUR 119 Mio. um 9% - vor allem wegen geringerer Risikokosten/Guidance für 2021 auf RoTE bei 15% (von mehr als 13 %) erhöht/mittelfristige Ziele bestätigt und Ankündigung von neuen 2025 KPIs für Kapitalmarkttag am 20.09./Dividende von EUR 4,72 je Aktie (aus 2019 und 2020) werde bei der Hauptversammlung am 27.08. vorgeschlagen. (26.07.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Für Furore sorgten am Freitag die Aktien von Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP): Sie schossen um fast 24% in die Höhe - auf den höchsten Stand seit dem Börsengang vor mehr als vier Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Technologie- und Social-Media-Unternehmen habe zuletzt mit neuen Angeboten vor allem unter jungen Menschen viele neue, aktive Anhänger gefunden, was wiederum die werbenden Unternehmen anlocke.