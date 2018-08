Paris (www.aktiencheck.de) - Silber verliert zunehmend an Glanz, zuletzt ist der Kurs auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren gefallen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aktuell weise das Gold-Silber-Ratio einen Wert von 78 auf - und damit ein deutlich höheres Niveau als der historische Durchschnitt von etwa 50. Auf den ersten Blick könnte sich ein Einstieg in Silber also durchaus lohnen. Aber: Zum einen verharre das Gold-Silber-Ratio schon eine ganze Weile über 50, ohne dass die erhoffte Silber-Rally gestartet sei. Und auch künftig spreche nicht wirklich viel für einen deutlich anziehenden Silberpreis. Die Gründe: Anders als Gold diene Silber nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch als Industriemetall, etwa in der Solar- und Elektronikbranche. Summa summarum würden rund 50 Prozent der physischen Silbernachfrage aus der Industrie stammen - und dort sei auch aufgrund des sich zuspitzenden Handelskriegs zwischen den USA und China die Stimmung gedrückt.Der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank FED laste zusätzlich auf dem Silberpreis. Zum einen könnte der Dollar daher weiter aufwerten und zum anderen würden US-Anleihen aufgrund höherer Renditen für Anleger an Attraktivität gewinnen. Hinzu komme, dass derzeit weitaus mehr spekulative Anleger auf einen fallenden als auf einen steigenden Kurs wetten würden. Und: Sollte der Silberkurs unter die Unterstützung bei rund 15,15 Dollar fallen, könnten sie recht behalten. (Ausgabe vom 10.08.2018) (13.08.2018/ac/a/m)