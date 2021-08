Zweifel an den Gründen für die Rückgabe



An der Darstellung, dass es sich um sogenannte "White-Hat-Hacker" handele, die mit ihrer Aktion nur auf Sicherheitslücken hinweisen wollten und die Beute gegen eine Auslösegebühr zurückgeben würden, gebe es allerdings Zweifel.



Tom Robinson, Mitgründer der Krypto-Tracking-Firma Elliptic, glaube eher, dass die Diebe beim Versuch, die Kryptos zu waschen und auszuzahlen, gescheitert seien. Dies sei technisch extrem schwierig, zumal viele Kryptobörsen und Wallet-Betreiber die bekannten Adressen der Hacker auf eine schwarze Liste gesetzt und weitere Transaktionen unterbunden hätten.



Hacker würden auf Zinsen hoffen



Spannend werde nun, was aus dem Rest der Beute werde, denn Kryptos im Wert von rund 350 Mio. USD seien noch in den Händen der Hacker. Die hätten angekündigt, einen Teil davon anzulegen, um von den Zinseinnahmen etwaige Kosten decken zu können. In der Zwischenzeit handle man mit dem Team von Poly eine Einigung zur Rückgabe der restlichen Coins aus, zitiere cointelegraph.com aus einer Mitteilung der Hacker. (12.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei einem der größten Hacker-Angriffe aller Zeiten haben Cyberkriminelle in dieser Woche Kryptowährungen im Wert von rund 610 Mio. USD von der DeFi-Plattform Poly Network gestohlen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurios: Fast die Hälfte der Beute hätten sie mittlerweile bereits wieder zurückgegeben.Wie die Betreiber von Poly Network via Twitter verkündet hätten, hätten die unbekannten Diebe bereits Kryptos im Wert von 260 Mio. USD an die Wallets der DeFi-Plattform zurücküberwiesen und sich daraus offenbar einen Spaß gemacht. In die Ethereum-Transaktionen seien nach Informationen des Branchenportals cointelegraph.com die Antworten auf die häufigsten Fragen zu dem Krypto-Hack beantwortet worden.