Diese Entwicklung sehe der Experte auch bei deutschen Unternehmen: "Künstliche Intelligenz wird hier bereits als wesentlicher Faktor für nachhaltigen Geschäftserfolg betrachtet." Laut der Studie "KI-Studie 2020: Wie nutzen Unternehmen Künstliche Intelligenz?" von Deloitte würden 79% der Befragten diese Technologie heute als sehr bedeutend oder erfolgsentscheidend ansehen. Der Anteil der Befragten, die KI als Erfolgskriterium beurteilen würden, steige bei der Frage zur heutigen Relevanz von 20% auf eine Relevanz von 35% in zwei Jahren. Das zeige auch das Aktivitätsniveau von durchgehend über 90% in Technologiebereichen wie Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing und Computer Vision (AR, VR und 3D-Analyse).



So sehe Goerlitz die KI als Treiber des weltweiten Wirtschaftswachstums: "Durch KI können zum einen Prozesse schlanker und damit effizienter gestaltet und Informationen besser gesammelt und ausgewertet werden. Gleichzeitig ist sie Motor für Innovationen." Viele Forscher würden laut des Asset Managers Allianz Global Investors davon ausgehen, dass Künstliche Intelligenz bis 2035 das Wirtschaftswachstum verdoppeln könnte, während die Umsätze im Bereich der KI-Anwendungen 2025 bei rund 90 Milliarden US-Dollar liegen sollten. Weiter sage Goerlitz: "Investitionen in Unternehmen, welche den Fortschritt im Bereich der KI voranbringen oder direkt davon profitieren, werden so aus unserer Sicht stetiges Kapitalwachstum generieren."



"Cyber-Security gehört zu einem weiteren Segment wesentlicher Technologiewerte. Denn der entstehende Schaden durch Cyber-Kriminalität ist enorm. Der Digitalverband Bitkom schätzte den durch Datendiebstahl, Sabotage und Spionage entstehenden jährlichen Gesamtschaden zuletzt auf 102,9 Milliarden Euro - allein in Deutschland wohlgemerkt. Deswegen sehen wir bei Investitionen in Cyber-Security-Unternehmen ein weiteres hohes Potenzial", erkläre Norbert Goerlitz. Mittlerweile seien über 800 Millionen Varianten von Schadprogrammen im Umlauf, jeden Tag kämen rund 400.000 neue hinzu.



Die durch Cyber-Kriminalität verursachten Schäden würden für Unternehmen und ihre Versicherer immer teurer. Zu dem Schluss komme eine Analyse der Allianz-Industrieversicherungstochter AGCS, die 1.736 Cyber-Schadensmeldungen aus den Jahren 2015 bis 2020 ausgewertet habe. Cyber-Security-Unternehmen würden sich schwerpunktmäßig auf die Web-, Netzwerk- und Datensicherheit von Unternehmen, Behörden und Privatpersonen konzentrieren. Goerlitz beobachte: "Cyber-Security-Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren angesichts des zugrunde liegenden Trends ein starkes Wachstum verbuchen."



Technologiewerte seien derzeit durch die Entwicklungen des Segmentes an der Börse im vergangenen Jahr hoch bewertet. "Dennoch glauben wir an einen langfristig weiter überdurchschnittlich stark performenden Megatrend, dessen jetzige Bewertung bereits die zukünftigen Chancen reflektiert", resümiere Goerlitz. (21.04.2021/ac/a/m)





Husum (www.aktiencheck.de) - Mit Microsoft, Facebook, Tesla, Apple, Google, Amazon und vielen weiteren hat die Technologiebranche in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufwärtsschub erfahren, so Norbert Goerlitz, Geschäftsführer der Hamburger Investment-Boutique Argentum Asset Management.Führende Unternehmen seien an der Börse hocherfolgreich und über die Jahre hinweg ein echter Renditebringer für die Anleger. Als einige positive Beispiele sehe der Experte Alphabet, das innerhalb von fünf Jahren mehr als 150 Prozent zugelegt habe, Apple schon mehr als 330 Prozent, Netflix fast 400 Prozent und Tesla fast schon unglaubliche 1.330 Prozent.Technologien seien der Treiber für den zukünftigen Unternehmenserfolg. "Der Fokus auf zentrale Unternehmenswerte ist unverzichtbar, auf dem Weg in die digitale Zukunft sind jedoch mutige Schritte über das Gewohnte hinaus gefragt. Mit langfristigem Denken, inkrementellem Fortschritt und Anpassungsfähigkeit sind Unternehmen für die kommenden Disruptionen durch neue Mitbewerber in ihren Branchen gewappnet - und werden im Idealfall sogar selbst zum Disruptor", stelle der Experte fest.