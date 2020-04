ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

CH0025238863



WKN Kühne + Nagel-Aktie:

A0JLZL



Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KHNGF



Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (09.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Wegen der Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld werde der Verwaltungsrat der GV vorschlagen, den Bilanzgewinn vorzutragen und zur Sicherung der Liquidität keine Dividende auszuschütten. Falls das Geschäftsumfeld sich im Jahresverlauf normalisieren sollte, könne der Verwaltungsrat im 2H20 eine AGV ansetzen, um eine Dividendenausschüttung zu beschließen.Die Verschiebung der Dividendenausschüttung sei für Kühne + Nagel ungewöhnlich, aber die aktuellen Umstände seien dies auch. Auf die deutlichen Volumenrückgänge habe Foeth bereits letzte Woche in einer Mitteilung hingewiesen. Die Entscheidung zur Sicherstellung der Liquidität sei außerdem ein Hinweis auf mögliche Fusionen und Übernahmen durch Kühne + Nagel in Asien.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie. Das Kursziel laute CHF 132. (Analyse vom 09.04.2020)Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:130,40 EUR -2,21% (09.04.2020, 12:40)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:138,15 CHF -4,46% (09.04.2020, 12:26)