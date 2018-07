SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (19.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Das Wachstum im Seefrachtsegment beschleunige sich wieder: Nach dem aus Sicht von Kühne + Nagel unbefriedigenden Volumenwachstum von nur 5% in Q1 habe das Unternehmen wie versprochen wieder Fahrt aufgenommen und in Q2 18 ein Wachstum von 11% erzielt (Marktwachstum: rund 4%). Der BG/TEU sei auf CHF 311 gesunken (Q2 17: CHF 321), doch die Konversionsmargen hätten sich erholt und die Ergebnisse im Seefrachtgeschäft hätten insgesamt den Erwartungen entsprochen.Anhaltend starkes Wachstum im Luftfrachtgeschäft: Dank der starken Exporte in Nordamerika und Asien und der erfolgreichen Lösungen des Unternehmens in den Bereichen E-Commerce, Pharma und Luftfahrt sei das Luftfrachtvolumen um 16% gewachsen (entspreche den Erwartungen). Auch ohne Berücksichtigung des aus Übernahmen stammenden Volumens von rund 10% übertreffe das Wachstum den Markt. Der leicht verbesserte BG/Tonne und die starke EBIT/BG-Konversion von 33% hätten insgesamt die Analystenerwartungen übertroffen.Starkes Wachstum der Sparten Landfracht und CL, doch EBIT sei zurückgeblieben: Mit einem Nettoumsatzwachstum von 19% im Landfrachtgeschäft und 12% in der Sparte Contract Logistics habe Kühne + Nagel die Erwartungen, vor allem dank E-Commerce-Lieferungen übertroffen. Einführungskosten und Investitionen in das Unternehmen hätten das EBIT belastet (unter den Erwartungen), doch die Margen dürften sich künftig verbessern.Kühne + Nagel wachse dank seines soliden Geschäftsmodells und einer starken Umsetzung, weiterhin stärker als der Markt. Die globalen Wirtschafts-und Handelsentwicklungen würden für Verunsicherung sorgen, aber der Analyst gehe davon aus, dass sich positive Trends, etwa im e-Commerce, fortsetzen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:132,80 EUR 0,00% (19.07.2018, 10:19)