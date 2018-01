London (www.aktiencheck.de) - Die Aufsichtsbehörden sind hinter den Kryptowährungen her, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Technologisch sei Bitcoin bereits überholt. Auch wenn die Mutter aller Blockchains innovativ und revolutionär erscheinen möge, habe das Bitcoin-Protokoll seit seiner Schöpfung im Jahr 2009 kein erhebliches Upgrade erhalten. Die Anzahl der unbestätigten Transaktionen im Netzwerk seien im vergangenen Monat stark angestiegen und in den vergangenen Tagen sei die Transaktionsdauer zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von 11,5 Stunden angestiegen. Die im August implementierte SegWit-Lösung erlaube es zwar, einen Teil der Transaktionsdaten außerhalb der Blockchain zu speichern. Das sollte für höhere Effizienz sorgen. Doch gegenwärtig würden leider weniger als 10 Prozent der Miner diese Option nutzen. Für Bitcoin lasse sich nur hoffen, dass sich ein Weg finde, schnell Herr der Skalierungsproblematik zu werden.Eine Alternative zu Bitcoin sei Ripple: Der Preis der Altcoin habe seinen rasanten Anstieg auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fortgesetzt. Allein im vergangenen Monat hätten die XRP-Token einen Gesamtzuwachs von 1.343 Prozent verzeichnet und der Kaufdruck halte weiter an. Selbst wenn XRP einen Preis von 10 US-Dollar erreichen würde, würden die Kosten für die kleinstmögliche Transaktion immer noch bloß ein Hundertstel eines Cents betragen. Das bedeute, dass der XRP-Preis bei 100.000 US-Dollar liegen müsste, damit die Transaktionskosten 1 US-Dollar betragen würden. Damit mehr Menschen von geringen Transaktionskosten profitieren könnten, müssten aber mehr Banken diese Option einbinden und die Token verwenden. (04.01.2018/ac/a/m)