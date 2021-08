Der etwas verzweifelte Versuch, die Hacker zur Rückgabe ihrer Beute zu bewegen, scheine offenbar Früchte zu tragen. Via Twitter hat Poly Network am Mittwochnachmittag verkünde, dass die Hacker einen Teil der gestohlenen Coins wieder zurück transferiert hätten. Assets im Wert von fast fünf Millionen Dollar seien bereits wieder bei der Plattform angekommen.



Was die Hacker zur Rückgabe der Coins bewegt habe, sei bislang noch unklar. Denkbar sei, dass sie lediglich Öffentlichkeitswirksam auf die Sicherheitslücke bei Poly Network hätten aufmerksam machen wollen. Blockchain-Experte Tim Robinson äußere im Gespräch mit CNBC dagegen einen anderen Verdacht.



Kryptowährungen zu stehlen, sei das eine - sie zu waschen und unbemerkt eintauschen zu können, sei dagegen viel schwerer. Grund sei die Transparenz der Blockchain und die umfangreichen Möglichkeiten zur Analyse von Blockchain-Transaktionen, so Robinson. "Vor diesem Hintergrund haben die Hacker beschlossen, dass es am sichersten ist, die gestohlenen Assets einfach zurückzugeben."



Festzuhalten sei in dem Zusammenhang, dass der Diebstahl erst durch eine Sicherheitslücke in den Programmen von Poly Network möglich geworden sei - und der Fehler nicht bei den gestohlenen Kryptowährungen liege. Diese deshalb per se als unsicher abzustempeln, gehe zu weit. Schließlich mache auch keiner Euro oder Dollar dafür verantwortlich, wenn sie bei einem Banküberfall gestohlen würden.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (11.08.2021/ac/a/m)







