Überraschenderweise hätten die Liquidationen zum größten Teil bei Assets stattgefunden, die im Laufe der vergangenen Wochen eine durchaus positive Entwicklung vollzogen hätten. Dazu würden Solana zählen, das durch Liquidationen fast 20 Millionen Dollar verloren habe, während Avalanche, Cosmos, Cardano und Polkadot jeweils 8,75 Millionen, 8,06 Millionen, 6,68 Millionen und 5 Millionen an Wert eingebüßt hätten. Dass gerade Solana diesen Liquidationswettlauf angeführt habe, sei nicht überraschend gekommen, da das gesamte Netzwerk für kurze Zeit vollständig zum Erliegen gekommen sei: 17 Stunden lang habe die Solana-Blockchain keinen neuen Block erzeugen können.



Obwohl noch keine offizielle Post-mortem-Analyse veröffentlicht worden sei, scheine klar, dass das Netzwerk Opfer eines böswillig durchgeführten DDoS (Distributed Denial of Service)-Angriffs geworden sei. Dieser sei mithilfe sogenannter Trading-Bots, die ein Initial DEX Offering (IDO) des neuen Grape-Protokolls gestört hätten, ausgelöst worden. Die Bots hätten von dem auf Solana basierenden Liquiditätsprovider Raydium gestammt, dem "Uniswap des Solana-Ökosystems". Der von der Solana Foundation veröffentlichte vorläufige Bericht beschreibe, dass die explosionsartige Bot-Aktivität die Netzwerkkapazität von rund 50.000 Transaktionen pro Sekunde gesprengt habe - die Bots hätten bis zu 400.000 Transaktionen pro Sekunde erzeugt. Dadurch sei das Netzwerk dazu gebracht worden, mehrere Forks zu erstellen. Zugleich seien mehrere Nodes offline gegangen, da diese keine Übereinstimmung über den korrekten Zustand des Netzwerkes hätten erzielen können.



Mittlerweile sei Solana wieder online - kurz zuvor habe Anatoly Yakovenko, CEO der Solana Labs, Solana-Validatoren zur Bündelung ihrer Bemühungen aufgerufen. Es sei eine Entwicklung, die einmal mehr die Wichtigkeit offenbare, Technologien wie Solana im praktischen Einsatz zu erproben, da eine Kapazität von 50.000 Transaktionen pro Sekunde lange nicht ausreichen werde, um Marktanteile in der Größe des NASDAQ zu erobern und über eine Milliarde Nutzer zu bedienen.



Zu erwähnen bleibe noch, dass einige andere sogenannte L1-Blockchains - darunter etwa Avalanche - ihren Kurswert auch inmitten der Marktturbulenzen hätten behalten können. Bei 21Shares führe man diese Entwicklung auf das wachsende Interesse von Investoren zurück, aus den Liquiditätsprogrammen dieser Krypto-Projekte Kapital zu schlagen. Darüber hinaus profitiere Avalanche auch von den steigenden Aktivitäten von Investmentgesellschaften, wie die jüngste Verkaufsrunde durch Polychain und Three Arrows Capital im Wert von 230 Millionen Dollar beweise.



Die benutzerorientierte Bridging-Funktion, die native Assets von einer bestimmten Base Layer mittels "eingewickelter" (wrapped) Token (wie BTC oder ETH) zu einer anderen transferieren könne, sei ein weiterer Grund für die Entwicklung von Avalanche: Das Krypto-Projekt habe somit eine Schlüsselrolle darin gespielt, Assets im Gegenwert von 1,3 Milliarden Dollar zu transferieren, der Gesamtwert aller in der DeFi-Umgebung von Avalanche eingesetzten Tokens (Total Value Locked, TVL) betrage fast 2,8 Milliarden Dollar. Anhand dieser Features offenbare sich eine wesentliche technische Differenzierung, die Avalanche einen entscheidenden Vorsprung gegenüber Solana verschaffen könnte. Der sonst mühselige Prozess der Migration könne potenzielle DeFi-Nutzer davon abhalten, zu neuen, noch nicht in der Praxis erprobten Blockchains zu wechseln. (Ausgabe vom 22.09.2021) (23.09.2021/ac/a/m)







Zug (www.aktiencheck.de) - Der weltweite Kryptomarkt hat seine Abwärtsrally der vergangenen Woche noch nicht hinter sich und gibt weiter nach, so Karim AbdelMawla, Research Associate bei 21Shares.Die Bedingungen am Markt hätten sich durch die beunruhigenden Nachrichten über die finanziellen Turbulenzen des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sowie die wachsende Unsicherheit wegen des Vorgehens gegen die Krypto-Industrie in den USA weiter verschärft. Im Laufe der letzten Tage seien Long Future-Positionen im Wert von fast 1,2 Milliarden US-Dollar liquidiert worden, wodurch große Assets wie BTC und ETH bis zu 20 Prozent ihres Zweiwochenwertes und kleinere Assets sogar 30 bis 40 Prozent verloren hätten.Der Wert des gesamten Kryptomarktes liege somit bei der kritischen Marke von 1,93 Billionen Dollar - sollte er weiter fallen, könnte er sogar weitere 300 Milliarden verlieren und sich erst bei rund 1,6 Billionen wieder einpendeln - dies entspräche dem gleitenden Durchschnittswert (Moving Average) von 200 Tagen.