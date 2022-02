Zudem habe sich das Unternehmen im letzten Jahr die Namensrechte an der ehemaligen American Airlines Arena im Miami gesichert. Diese heiße nun bis 2040 FTX Arena und sei u.a. die Heimat des NBA-Teams Miami Heat. Zum Saisonauftakt habe FTX allen Zuschauer in einem bestimmten Block Kryptos im Wert von 500 USD geschenkt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Super Bowl sei das größte Einzelsportereignis der Welt und locke jedes Jahr Millionen von Zuschauern vor den Fernseher, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die US-Tochter der Kryptobörse FTX wolle diesen Umstand nutzen, um ihre eigene Bekanntheit und die des Bitcoins zu steigern und habe sich eine ganz besondere Werbekampagne einfallen lassen.FTX sei beim diesjährigen Super Bowl am Sonntag (13. Februar) nicht nur mit einem Werbespot vertreten, sondern ergänze diesen mit einem ganz besonderen Gewinnspiel: Wer den Spot am Sonntag zwischen der Ausstrahlung beim Super Bowl und 23:59 Uhr US-Ostküstenzeit bei Twitter retweete, könne Bitcoins gewinnen.Der Clou: Wie viele Bitcoins das Unternehmen verschenke, stehe im Vorfeld nicht fest, sondern hänge vom Zeitpunkt ab, zu dem der Werbespot ausgestrahlt werde. Laufe er beispielsweise um 8 Uhr abends (8:00 PM EST), gebe es acht Bitcoins. Laufe er erst um 11, gebe es 11 Bitcoins zu gewinnen. Fest stehe nur, dass die Werbung erst nach der Halbzeitshow in der zweiten Spielhälfte laufen solle.Nach der Partie würden vier Gewinner ausgelost, die sich den Bitcoin-Schatz teilen würden. Teilnehmen könne dabei jeder US-Bürger (mit Ausnahme von Bewohnern des Bundesstaats New York), die via Twitter an der Verlosung teilnehmen würden. Ein Account bei FTX.US sei für die Teilnahme zunächst nicht nötig, sondern nur, um im Falle eines Gewinns die Coins zu erhalten, heiße es im Kleingedruckten der Aktion.FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried schwöre allerdings auf die enge Verbindung von Sport und Krypto und setze darauf auch im Marketing - und zwar massiv: Das Unternehmen habe den siebenfachen Super-Bowl-Champion Tom Brady als Werbegesicht unter Vertrag und sei seit Juni 2021 offizieller Sponsor der US-Baseball-Profiliga MLB. In der Formel 1 sei die Kryptobörse durch einen Sponsoring-Vertrag mit dem Team von Mercedes-AMG vertreten.