Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (27.03.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) fest.Der Geschäftsbericht 2016 habe die Anfang März veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Dividendenvorschlag für 2016 habe seiner Prognose entsprochen. Die Krones AG verfüge weiterhin über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die krones-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 109 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:99,14 EUR -1,25% (27.03.2017, 09:40)