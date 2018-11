"Trotz Alter und Reife des aktuellen Zyklus sollten Anleger jedoch nicht vergessen, dass Aktienmärkte auch vor Hochpunkten teilweise noch kräftige Kursgewinne verbuchen können. Die ewige Herausforderung für Investoren - einerseits bisherige Erträge zu sichern und andererseits zukünftige Rendite nicht zu verpassen - tritt momentan besonders stark in den Vordergrund", erläutere Galler.



Die Bedeutung einer gesunden defensiven Komponente im Portfolio habe sich insbesondere in der Finanzkrise gezeigt. Ein reines Investment in globalen Aktien habe in der Spitze fast die Hälfte an Wert eingebüßt und Anleger hätten über fünfeinhalb Jahre warten müssen, bis die Verluste wieder wettgemacht gewesen seien. "Besser erging es Anlegern mit einem gemischten Portfolio aus 60 Prozent globalen Aktien und 40 Prozent globalen Anleihen, das die Verluste bereits nach 3,5 Jahren ausgleichen konnte. Ein Mix aus 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Anleihen war sogar schon nach 2,5 Jahren wieder im Plus", erkläre Tilmann Galler.



Nach Ansicht von Tilmann Galler seien die traditionellen Methoden der Portfoliostabilisierung heute nicht mehr so wirksam wie in früheren Zyklen. So würden die defensiven Qualitäten von Unternehmensanleihen unter der ansteigenden Verschuldung leiden. Der Anteil der Unternehmensanleihen mit dem niedrigsten Investment Grade-Rating von BBB sei von 35 Prozent im Jahr 2006 auf inzwischen 49 Prozent gestiegen.



"Bei Abkühlung der Konjunktur und fallender Ertragskraft der Unternehmen ist zu befürchten, dass sich die Unternehmensanleihenmärkte aufgrund höherer Risiken deutlich schlechter entwickeln als wir das aus vergangenen Zyklen kennen", sage Galler. Auch mit Staatsanleihen sei es aufgrund der Niedrigzinspolitik der Zentralbanken schwieriger geworden, das Portfolio abzusichern. Mit einem durchschnittlichen Leitzins von gerade einmal 1 Prozent könnten Staatsanleihen im nächsten Abschwung nicht mehr den Sicherheitspuffer liefern wie in früheren Zyklen.



Aktienanleger könnten ihr Portfolio beispielsweise mit einer stärkeren Gewichtung von Qualitätsaktien defensiver ausrichten. "Unternehmen mit relativ niedriger Verschuldung bei gleichzeitig hoher Rentabilität sind im Abschwung üblicherweise stabiler als zyklische Unternehmen", erkläre Galler. Auch Substanzwerte ("Value") dürften wieder mehr defensive Qualitäten haben, nach der starken Wertentwicklung von Wachstumsaktien mit entsprechend hohen Bewertungen. Nicht zuletzt gelte es, die Marktkapitalisierung der Aktien zu berücksichtigen: "Kleinere Unternehmen sind in der Regel konjunktursensitiver und so kann eine stärkere Gewichtung von Large-Caps ebenfalls helfen, das Portfolio krisenfester zu machen", sage Tilmann Galler. (Ausgabe vom 12.11.2018) (13.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger stehen aktuell vor der Herausforderung, ihr Portfolio krisenfest zu machen, ohne eine potenzielle Rally kurz vor Ende des Zyklus zu verpassen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Laut Tilmann Galler, globaler Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, würden dabei Parallelen zwischen der Geldanlage und der Aufstellung im Mannschaftssport auffallen: "Eine erwiesene sportliche Weisheit ist, dass es neben der Offensive die oft weniger glamouröse Defensive ist, die den Unterschied zwischen einer erfolgreichen und einer Meistermannschaft ausmacht. Bei der Kapitalanlage verhält sich das ähnlich - letztendlich gewinnt derjenige mit der ausgewogensten Mischung zwischen offensiver Schlagkraft und Defensivkunst."Anleger hätten in den neuneinhalb Jahren seit Ende der Finanzkrise mit einer offensiven Investmentstrategie außergewöhnlich hohe Renditen erzielen können: Die Wertentwicklung globaler Aktien in US-Dollar habe per Ende September bei einer jährlichen Rendite von 13,5 Prozent gelegen. Eine derart positive Entwicklung sei zuletzt im April 2000 möglich gewesen. Nach Meinung von Tilmann Galler sei es zum aktuellen Zeitpunkt durchaus sinnvoll, sich über die Defensive des Investmentportfolios Gedanken zu machen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in wenigen Monaten die wirtschaftliche Expansionsphase in den USA die längste aller Zeiten sein werde.