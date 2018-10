Zu wenig Eigenkapital

Was ist Basel III?

Auswirkungen für Banken und Verbraucher

Für die Banken haben diese Vorschriften weitreichende Auswirkungen. Banken müssen für die Kreditvergabe über ausreichend viel Eigenkapital verfügen. Ausreichend bedeutet in diesem Zusammenhang so viel, wie es die Gesetze und Vorschriften vorschreiben. Während die Banken selber natürlich nicht unbedingt daran interessiert sind, ihren Eigenkapitalanteil zu erhöhen, sehen Ökonomen in den Beschlüssen von Basel III eindeutig zu geringe Eigenkapitalquoten, Ihnen zufolge müssten es mindestens 20 bis 30 Prozent sein, um ein langfristig gesünderes Finanzsystem zu schaffen.



All diese Gründe sind verantwortlich dafür, dass Banken heute viel kritischer bei einer Kreditvergabe sind, als es noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Verbraucher, die auf der Suche nach einem möglichst fairen Kredit sind, müssen also eine immer bessere Bonität aufweisen, um günstige Kredite zu erhalten. Die Banken wollen ihr eigenes Risiko eines Kreditausfalls möglichst gering halten. Personen mit einer geringen oder gar schlechten Bonität, etwa aufgrund eines Schufa-Eintrags, haben immer weniger Chancen, einen Kredit bei einer Bank gewährt zu bekommen. Dennoch werden weiterhin auch Darlehen ohne vorherige Schufa-Abfrage vergeben, es gibt auch Finanzdienstleister, die andere Bonität eines Kreditnehmers nach anderen Kriterien bemessen.



Kernkapitalquote und Kapitalerhaltungspuffer

Allgemeines Ziel der Reform ist es, eine Balance zwischen einem stabileren Finanzsystem und der Vermeidung einer Kreditverknappung zu erreichen. Zudem sollen öffentliche Hand und Steuerzahler in weniger Umfang für Spekulationen der Banken haftbar gemacht werden können. Basel III sieht 8 Prozent Eigenkapitalquote bei Banken vor, hier hat sich im Vergleich zu Basel II nichts geändert. Die Quote des erforderlichen Kernkapitals wurde allerdings auf 6 Prozent erhöht. Diese Kernkapitalquote definiert, in welchem Umfang eine Bank selbst verschuldete Risiken durch eigenes Kernkapital abdecken muss. Weiterhin sieht Basel III eine Art Kapitalerhaltungspuffer für Banken vor. Dieser darf einen Wert von 2,5 Prozent nicht unterschreiten, ansonsten muss die jeweilige Bank ihre Dividende kürzen. Insgesamt soll durch diese und weitere Vorschriften ein umfassender Schutzmechanismus geschaffen werden, der Banken von staatlichen (und somit vom Steuerzahler finanzierten) Finanzhilfen unabhängig machen soll.



Ist man nun vor kommenden Finanzkrisen geschützt?

Ob Basel III tatsächlich dafür sorgen kann, dass Verbraucher und Banken vor einer weiteren und sich verschlimmernden Finanzkrise geschützt werden, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wie bereits erwähnt, sehen Experten die Untergrenze des Eigenkapitals bei 20 bis 30 Prozent. Das ist ein erheblicher Unterschied zu den tatsächlichen 8 Prozent. Letzten Endes sind die weltweiten Finanzmärkte heute komplizierter und komplexer als je zuvor. Die Regelungen von Basel III sind zudem als Reaktion auf bereits erfolgte Krisen entwickelt worden und keinesfalls darauf ausgelegt, zukünftige unbekannte Krisen abfedern oder auffangen zu können. Tatsache bleibt: Niemand kann exakt vorhersagen, was passieren wird, wenn neue, noch nie da gewesene Probleme auf den Finanzmärkten entstehen. Aufgrund der absoluten Vernetzung der Banken weltweit ist es theoretisch möglich, dass eine Krise auf lokaler Ebene globale Auswirkungen haben kann. Hinzu kommt, dass sich Länder wie die USA aber auch England gegen eine weitere Regulierung der Finanzmärkte stellen. So bleibt abzuwarten, welchen Nutzen Basel III für möglicherweise noch kommende Krisen darstellen wird. (17.10.2018/ac/a/m)









