Worauf muss man bei einer Kreditkarte achten?

Revolving Cards: Dies sind die klassischen Kreditkarten. Der Kunde bekommt einen Kreditrahmen eingeräumt. In festgelegten Intervallen erfolgt eine Abrechnung, wahlweise kann der Kredit in Raten beglichen werden.

Charge-Karten: Die Chargekarte ist die in Deutschland am häufigsten gebrauchte Kreditkarte. Bei diesem Modell wird kein klassischer Kredit gewährt, sondern das Kreditkarteninstitut geht in Vorleistung. Am Ende des Monats wird das Kreditkartenkonto abgerechnet und der Betrag komplett vom angegegeben Verrechnungskonto abgebucht.

Debit-Karten: In der Art der Nutzung erinnern Debit-Karten an die EC-Karten, die für die meisten Girokonten erhältlich sind. Jede mit der Debit-Karte beglichene Summe wird direkt vom angegebenen Konto abgebucht, die Verrechnung erfolgt also in Echtzeit.

Prepaid-Kreditkarten: Auf Guthaben basieren die Prepaid-Kreditkarten. Sie besitzen keinerlei Verfügungsrahmen, sondern können nur genutzt werden, wenn zunächst Geld auf die Kreditkarte gebucht wurde.

Die richtige Kreditkarte nützt in vielen Lebenslagen. | Bild: pixabay.com

Weiterhin wichtig sind die erhältlichen Zusatzleistungen. Manche Kreditkarten eröffnen den Zugang zu Bonusprogrammen. So sind Rabatte bei bestimmten Partnern möglich oder Kunden können Meilen genauso wie Payback-Punkte sammeln.



Reisende sollten zudem immer auf die zusätzlichen Gebühren achten. Gerade die erhobenen Entgelte für Zahlungen in Fremdwährungen können ein lukrativ scheinendes Kreditkartenangebot schnell sehr teuer werden lassen. Wer die Kreditkarte im Ausland nutzen will, sollte hier genau hinschauen.



Am Ende kann nur ein eingehender Kreditkarten-Vergleich Klarheit schaffen, welche Karte die richtige ist. Oft hängt die Bewertung der Faktoren auch vom Nutzungszweck der Kreditkarte ab.



Welches Kreditkarte empfiehlt sich für wen?

Da der Nutzungszweck oft einen großen Ausschlag gibt, ist auch nicht jede Kreditkarte für jeden geeignet. So erhalten Menschen mit negativem SCHUFA-Eintrag keinen Zugang zu den Revolving Cards oder Charge-Karten. Für sie ist die Prepaid-Kreditkarte gut geeignet.



Die Prepaid-Karte ist auch die perfekte Kreditkarte für Studenten, da sie die volle Kostenkontrolle garantiert und keine regelmäßigen Geldeingänge erfordert. Budget-Reisende hingegen, die an sich kreditwürdig sind, aber die Kosten im Auge behalten wollen, profitieren von sogenannten Travel-Cards, die oft kostenlos sind und nur geringe Gebühren für Zahlungen in Fremdwährungen erheben. Teilweise lassen sich auf den Karten auch konkrete Limits für die Reise festlegen.



Geschäftsreisende hingegen greifen gern zu Charge-Karten mit zahlreichen Zusatzoptionen. So offerieren die Kreditkarten Bonusmeilen für Vielflieger, den Zugang zu komfortablen Lounges oder Rabatte bei bestimmten Händlern. (18.08.2020/ac/a/m)









