Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

34,955 EUR -2,29% (31.05.2022, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

35,105 EUR -1,54% (31.05.2022, 11:49)



Nasdaq-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

37,83 USD +2,05% (27.05.2022)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (31.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.

Für die Aktie des Lebensmittelriesen Kraft Heinz gehe es bereits seit Mitte Mai bergab. Am Donnerstag habe ein negativer Analystenkommentar für einen erneuten Kursrutsch gesorgt. Der UBS-Analyst Cody Ross habe die Papiere von "neutral" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 Dollar gesenkt.

Laut Ross werde das Unternehmen, das laut eigenen Aussagen einem starken Inflationsdruck ausgesetzt sei, nicht wie angekündigt weitere Preiserhöhungen durchsetzen können. Das würde die Aktie im Laufe des Jahres weiter unter Druck setzen.

Belastend wirke sich auch die Tatsache aus, dass Kraft Heinz zuletzt seine Marketing-Ausgaben zurückgefahren habe. Das werde das Markenbewusstsein und somit auch die Nachfrage der Kunden reduzieren, so Ross.

Die Aktie von Kraft Heinz habe seit ihrem Mai-Hoch bereits knapp zwölf Prozent eingebüßt und werde nur noch mit einem 22er KGV von 14 bewertet. Aus Sicht des "Aktionär" dürften daher im aktuellen Kurs viele Risiken bereits eingepreist sein. Anleger können daher an Bord bleiben, sollten jedoch den Stoppkurs bei 28,50 Euro beachten, so Emil Jusifov. (Analyse vom 31.05.2022)