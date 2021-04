Letztendlich wirke weiterhin der bekannte Faktorenkatalog: Anhaltend niedrige Zinsen, wie Aussagen der FED und der EZB in den letzten Wochen erneut betont hätten, in Kombination mit einem dynamisch anziehenden Wirtschaftswachstum. Die Dynamik, die aufgrund der zunehmenden Verimpfung der Bevölkerungen entstehe, sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Die Menschen würden nach unregulierter Freiheit lechzen und seien dann auch bereit, massiv Geld auszugeben. Dies werde im weiteren Jahresverlauf immer stärker zu beobachten sein.



Aktien



Trotz der jüngsten Kursaufschläge würden die Analysten der National-Bank AG ihre zuversichtliche Grundstimmung zur weiteren Entwicklung der wichtigen globalen Aktienmärkte beibehalten. Sie würden fest daran glauben, dass der stabile Aufwärtstrend noch deutlich weiter trage. Sie würden daher trotz aktueller Allzeithochs die Beibehaltung des "Risk-On"-Modus empfehlen. Kurzfristige Korrekturen würden die Gesamtbetrachtung keinesfalls verändern, diese seien in der Tat gute Gelegenheiten, um etwas günstiger in die Aktienmärkte einzusteigen. (20.04.2021/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Es mehren sich die Stimmen, die eine Korrektur an den globalen Aktienmärkten erwarten, so die Analysten der National-Bank AG.Und es gebe gute Argumente, die diese Erwartungshaltung untermauern würden. Gerade der extrem stark angestiegene Optimismus hinsichtlich der Berichterstattung zum Q1 in den USA, aber auch in Europa könnte ein solches Argument gegen weitere Kursanstiege sein. Seit Dezember hätten sich die Erwartungen an die Unternehmensergebnisse der im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelisteten Unternehmen von 15,8%-Wachstum auf einen Wert von 24,5% erhöht. Mit dem Wissen, dass in der Vergangenheit die Unternehmen die Analystenschätzungen im Regelfall übertroffen hätten, sei die implizite Erwartungshaltung im Markt hinsichtlich der Gewinnausweitungen sicherlich noch etwas höher. Dies lasse Raum für Enttäuschungen. Der Spielraum für positive Gewinnüberraschungen werde auf jeden Fall kleiner. Nichtsdestotrotz auch in den zurückliegenden Tagen seien die Aktienmärkte weiter angetrieben worden durch eine Kombination aus Verimpfungsoptimismus im Zusammenspiel mit beständigen sehr expansiven geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen der wichtigen globalen Notenbanken. Im Ergebnis würden sich die von Analysten der National-Bank AG betrachteten Indices nahe oder an ihren Allzeithöchstständen bewegen. Es sollte auch nicht in Vergessenheit geraten: Gerade wenn viele Marktteilnehmer auf eine Korrektur warten würden, komme diese gerade nicht. Es zeige sich auf jeden Fall, dass weitere Liquidität nur darauf warte, in die globalen Aktienmärkte investiert zu werden, kein schlechtes Umfeld für weiter steigende Aktienkurse. Die Analysten der National-Bank AG würden daher erwarten, dass sich die Expansionsphase noch deutlich länger fortsetze.