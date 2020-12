Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl Brasilien zu einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder zählt, hat sich die Wirtschaft auch dort zuletzt deutlich erholt, so die Analysten von Postbank Research.



Im dritten Quartal sei das BIP um 7,7 Prozent gestiegen, nach einem Minus von 9,6 Prozent im Frühjahrsquartal. Neben den Investitionen habe vor allem der Private Konsum zum Wachstum beigetragen, gestützt durch umfangreiche staatliche Transfers. Letztere hätten es den Privathaushalten ermöglicht, nicht nur ihren Konsum auszuweiten, sondern auch mehr zu sparen. Da die Fiskalpolitik wegen einer stark steigenden Staatsverschuldung im kommenden Jahr kaum mehr Spielräume haben dürfte, könnte der Wegfall staatlicher Transfers die Konjunktur belasten.



Der dämpfende Effekt dürfte zumindest teilweise dadurch abgemildert werden, dass Privathaushalte die während der Krise zusätzlich gebildeten Ersparnisse für den Konsum verwenden würden. Aktuelle Stimmungsdaten würden darauf hindeuten, dass der Jahresausklang nicht allzu schlecht verlaufen sollte. Danach sei der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft im November zwar gesunken - mit 53,8 Punkten befinde er sich aber immer noch in einem Bereich, der auf signifikantes Wachstum hindeute. Der Brasilianische Real habe seinen Aufwertungstrend gegenüber dem Euro in den vergangenen Wochen fortgesetzt und sich dabei weiter von den Ende Oktober erreichten Tiefständen entfernt. (07.12.2020/ac/a/m)



