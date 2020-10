In den USA stünden insbesondere am Dienstag die Ordereingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sowie das Verbrauchervertrauen und bereits am Donnerstag Bruttoinlandsproduktzahlen im Fokus. Und in China würden den Industriegewinnen am Dienstag schließlich am Samstag die offiziellen Einkaufsmanagerindices für den Monat Oktober folgen. Hinzu komme am Donnerstag auch noch die Bank of Japan, die dann tagen werde.



"Unsere Analyse der Börsentrends in den drei Monaten nach US-Wahltagen zeigt, dass das wirtschaftliche Umfeld für die Wall Street klar wichtiger ist als das Wahlergebnis."



"Trotz neuer Corona-Welle befindet sich die Weltwirtschaft im frühzyklischen Aufschwung, der je nach weiterer Pandemie- und Impfstoff-Entwicklung 2021 wieder spürbar an Fahrt gewinnen wird. Die konjunkturelle Dynamik wird also nach einer Verschnaufpause im aktuellen Quartal wieder zunehmen."



"Die mittelfristigen Konjunkturaussichten rechtfertigen anhaltenden Optimismus für die Aktienmärkte."





München (www.aktiencheck.de) - Nach der zweiten TV-Debatte zwischen Trump und Biden heute Nacht bleibt Joe Biden zwar der Favorit, aber: "Unsere Analyse der Börsentrends in den drei Monaten nach US-Wahltagen zeigt, dass das wirtschaftliche Umfeld für die Wall Street klar wichtiger ist als das Wahlergebnis", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Greil sei überzeugt, dass die konjunkturelle Dynamik nach einer Verschnaufpause im aktuellen Quartal wieder zunehmen werde: "Trotz neuer Corona-Welle befindet sich die Weltwirtschaft im frühzyklischen Aufschwung, der je nach weiterer Pandemie- und Impfstoff-Entwicklung 2021 wieder spürbar an Fahrt gewinnen wird." Greil weiter: "Die mittelfristigen Konjunkturaussichten rechtfertigen anhaltenden Optimismus für die Aktienmärkte."Nach den heutigen Einkaufsmanagerindices werde am Montag das ifo-Geschäftsklima Aufschluss über die Unternehmensstimmung hierzulande geben. In Deutschland stünden zudem am Donnerstag der Oktober-Arbeitsmarktbericht sowie am Freitag die Einzelhandelsumsätze im September und vor allem die erste Schätzung des Bruttoinlandsproduktes im dritten Quartal auf der Agenda. Für die Eurozone insgesamt werde am Donnerstag das Wirtschaftsvertrauen im laufenden Monat publiziert - am selben Tag finde die Sitzung der EZB statt. Am Freitag würden dann die euro-landweite Arbeitslosenquote im September, die Inflationszahlen für Oktober sowie ebenfalls Zahlen zur Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone von Juli bis September die Woche abschließen.