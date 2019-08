Vor allem der nach wie vor schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China und die damit einhergehende Befürchtung einer globalen Konjunkturabkühlung hätten dem Ölpreis zuletzt zu schaffen gemacht. Verliere die Nachfrage bei einem konstanten Angebot an Schwung, sei ein sinkender Ölpreis eben die logische Konsequenz.



Doch es gebe auch durchaus Argumente, weshalb die Ölpreiskorrektur ein wenig zu heftig ausgefallen sein könnte. Zwar signalisiere die inverse US-Zinsstrukturkurve in ferner Zukunft eine mögliche US-Rezession, doch in Stein gemeißelt sei sie noch lange nicht. Sollten sich die USA und China im Handelsstreit wie zuletzt weiter annähern - und das sei vor allem aufgrund der US-Wahlen 2020 nicht auszuschließen - dürften sich nicht nur die dunklen Wolken am Konjunkturhimmel ein wenig verziehen. Auch die Stimmung am Ölmarkt könnte im Zuge dieses Szenarios wieder steigen.



Darüber hinaus sollten Anleger die Spannungen zwischen den USA und Iran, die aufgrund der zahlreichen anderen Krisenherde zuletzt ein wenig in den Hintergrund gerückt seien, nicht aus den Augen verlieren. Sollte sich hier die Lage wieder verschärfen, könnte der Ölpreis im Nu deutlich steigen. (16.08.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Genauso wie Anleger am Aktienmarkt benötigen derzeit auch Investoren am Rohölmarkt gute Nerven, weist doch auch der Ölpreis teils kräftige Schwankungen auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Unter dem Strich sei es mit dem Kurs in den vergangenen Wochen aber tendenziell bergab gegangen; um rund 10 Prozent habe die Nordseesorte Brent in den vergangenen vier Wochen an Wert eingebüßt.