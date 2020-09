Bonn (www.aktiencheck.de) - Die taiwanesischen Exportaufträge sind im August mit einem Plus von 13,6 Prozent im Vorjahresvergleich so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr, so die Analysten von Postbank Research.



Am stärksten hätten die Bestellungen für Elektronik- und Kommunikationsprodukte zugelegt, sie seien um 28,2 und 26,4 Prozent gestiegen. Taiwanesische IT-Unternehmen würden von der Coronavirus-bedingten Zunahme der weltweiten Homeoffice-Aktivitäten und Digitalisierungsanstrengungen profitieren. Der im MSCI Taiwan mit knapp 65 Prozent gewichtete Sektor verzeichne seit Jahresbeginn ein Plus von 20 Prozent in Euro. Unternehmen aus dem Bereich Grundstoffe, die mit sieben Prozent gewichtet seien, würden hingegen von der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus und der wirtschaftlichen Erholung des Landes profitieren.



Vergangene Woche habe die taiwanesische Zentralbank ihre BIP-Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,6 Prozent angehoben. Gestärkt werde diese optimistischere Einschätzung auch von den gestrigen Daten zur Industrieproduktion Taiwans. Diese habe im August um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt und habe damit ihr Wachstum beschleunigt, nach 2,8 Prozent im Juli. Die gute Konjunkturentwicklung dürfte den Taiwan-Dollar (TWD) in den kommenden Monaten stützen. (24.09.2020/ac/a/m)



