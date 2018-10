Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer sollten heute mit großem Interesse auf die Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen blicken, so die Analysten der Nord LB.Ängste bezüglich der Höhe der Renditen in den Vereinigten Staaten hätten somit eine belastende Wirkung gehabt. Die jüngste Schwäche der Kurse der Dividendenpapiere, die nicht nur in den USA zu beobachten gewesen sei, habe zudem Implikationen für den Renten- und Devisenmarkt gehabt. Der VIX sei momentan schließlich das Maß der Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten.In diesem Umfeld würden Nachrichten bezüglich der aktuellen Pläne der FED natürlich von ganz besonderer Bedeutung für das Geschehen an den Märkten bleiben. Folglich werde im Laufe der Woche auf die Veröffentlichung des Protokolls zur am 26.11. beendeten FOMC-Sitzung zu achten sein. Das Ereignis dürfte aber keine grundsätzliche Veränderung der Beurteilung der weiteren FED-Geldpolitik zur Folge haben. Die Notenbank in Washington werde die Leitzinsen perspektivisch weiter anheben wollen. Am aktuellen Rand könnten steigende Aktienkurse und höhere US-Staatsanleiherenditen allerdings Hand in Hand gehen, da die zu erwartenden erfreulichen Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA auch Hoffnungen auf ein starkes Wirtschaftswachstum in Q3 2018 wecken dürften. (15.10.2018/ac/a/m)