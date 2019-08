Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bis in die zweite Juli-Hälfte hinein überwog der positive Einfluss der Geldpolitik auf die Aktienmärkte mit der sich abzeichnenden Aussicht auf eine erneute monetäre Lockerung, so die Analysten der DekaBank.



Nun aber würden sich mit den Ängsten um die Konjunktur die negativen Einflüsse Bahn brechen. Die deutsche Konjunktur durchlaufe möglicherweise eine leichte Rezession, die europäische Wirtschaft insgesamt laufe ebenfalls schwächer als erwartet. Ursache dieser konjunkturellen Verlangsamung sei die verbreitete Verunsicherung über die Zukunft des Welthandels. Das alles lasse die Aktienmärkte inzwischen nicht mehr unberührt. Selbst wenn sich die Aktienkurse zum Ende der vergangenen Woche wieder etwas stabilisiert hätten, werde die Unsicherheit auch die kommende Zeit bestimmen. Spiegelbildlich seien die Anleihekurse in ungeahnte Höhen gestiegen. Das bedeute, dass die Marktteilnehmer mit noch niedrigeren Leitzinsen rechnen würden - und dies für einen sehr langen Zeitraum.



Die trübe Verfassung der deutschen Konjunktur werde in dieser Woche durch die Veröffentlichung einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal untermauert werden. Die Stunde der Wahrheit schlage dann in drei Monaten. Sollte das dritte Quartal ebenfalls eine negative Veränderungsrate der Wirtschaftsleistung bringen, was durchaus wahrscheinlich sei, so befände sich die deutsche Wirtschaft in einer(technischen) Rezession. Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten gebe die ZEW-Konjunkturumfrage. Alles andere als ein weiterer Rückgang des Indikators wäre vor dem Hintergrund der tristen Lage in der Industrie eine Überraschung. Daneben dürften die Märkte in den nächsten Tagen von Konjunkturdaten aus den USA und China sowie der Diskussion um Neuwahlen in Italien bestimmt sein. (Ausgabe vom 12.08.2019) (13.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.