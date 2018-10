Der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan sei vorläufigen Angaben zufolge im Oktober von 100,1 auf 99,0 Zähler gesunken. Der Markt habe hingegen mit einem moderaten Anstieg gerechnet. Dies sei aber immer noch ein robustes Niveau, das keine Zweifel an der hohen Konsumdynamik in den USA aufkommen lasse.



Auch zum Wochenauftakt stehe heute zunächst die florierende US-Konjunktur im Fokus. Zugleich sei die Arbeitslosenquote dort auf das niedrigste Niveau seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gefallen. Die Bedingungen für eine Fortsetzung des Konsumwachstums seien damit ausgesprochen günstig. Dies sollte sich in den US-Einzelhandelsumsätzen niederschlagen. Die Analysten von Postbank Research würden für September mit einem Plus von 0,6% rechnen, nachdem der Zuwachs im Vormonat bei lediglich 0,1% gelegen habe. Wesentliche Ursache dieses erwarteten Swings seien die Autoverkäufe. Hätten diese das Ergebnis im August noch belastet, so dürften sie es im September in die Höhe getrieben haben. Ohne Autos und Autoteile würden die Analysten mit einem Zuwachs um 0,4% nach zuvor 0,3% rechnen.



Im weiteren Wochenverlauf werde hierzulande mit dem Index der ZEW-Konjunkturerwartungen der erste Stimmungstest für den laufenden Monat nach den jüngsten Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten veröffentlicht. In den USA stünden Daten zur Industrieproduktion sowie zur Bautätigkeit im Fokus. Als erste große Volkswirtschaft veröffentliche China in dieser Woche die BIP-Daten für das 3. Quartal. (15.10.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im August um 1,0% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei der Anstieg deutlich kräftiger ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Zuwächse seien zudem über alle Gütergruppen hinweg zu verzeichnen gewesen. Die Analysten von Postbank Research hätten zunächst aufgrund der schwachen Entwicklung in Deutschland, wo die Produktion in der auf EWU-Ebene relevanten Abgrenzung ohne den Bausektor im August stagniert habe, mit einem geringeren Zuwachs gerechnet. Hoffnung hätten wiederum stärkere Ergebnisse in Frankreich, Spanien und insbesondere Italien gemacht. Die nun veröffentlichten Daten würden aber zeigen, dass die Entwicklung der hiesigen Produktion im EWU-Vergleich sogar das Schlusslicht gebildet habe. In der Summe könne der Anstieg des Industrieausstoßes im Euroraum im August aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Dynamik in diesem Jahr deutlich abgeschwächt habe. Immerhin stehe nun aber im Quartalsvergleich ein leichtes Plus zu Buche, was auf einen moderat positiven Beitrag der Industrie zum BIP-Wachstum im 3. Quartal hoffen lasse.