Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Besonders in China wurde in den letzten Jahren viel in den Fußball investiert. Neben Investments in ausländische Fußballklubs ist das Geld besonders an große Fußballer aus dem Ausland geflossen, die verpflichtet wurden, um in der chinesischen Fußballliga, der Super League , zu spielen. Bekannte Fußballer, die nach China wechselten, sind Alex Teixeira und Jackson Martinez. Die Investmentstrategie der Chinesen hat sich seitdem aber grundlegend verändert. Aktuell hat das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas eine Direktive herausgegeben, die Investitionen außerhalb Chinas in Immobilien, Hotels, der Unterhaltungsindustrie und Fußball stark einschränkt. Nun fragt es sich, welchen Plan die chinesische Regierung verfolgt und ob Staatsfonds die Aktienkurse von europäischen Fußballklubs beeinflussen könnten. Traditionsklub Aston Villa , nachdem er seine Beteiligung an anderen europäischen Fußballclubs schon früher aufgab. Zwar beeinflusste keine dieser Transaktionen die Aktienkurse der Fußballklubs, da die meisten Fußballmannschaften aus Europa nicht an den Börsen notiert sind, allerdings können solche, vom Staat geleiteten Entscheidungen durchaus die Finanzen der einzelnen Vereine beeinflussen. Besonders das Ausbleiben der chinesischen Investoren könnte für die europäischen Klubs negative Folgen haben. Viele chinesische Investoren haben als Hobby und auch mit der Hoffnung auf Gewinn mehrere Milliarden US-Dollar in den europäischen Fußball investiert. Diese Gelder müssen nun auf Druck des Staates wieder abgezogen werden. So befinden sich die Verkäufer der Anteile natürlich in einer schlechten Verhandlungsposition und müssen ihre Anteile häufig für weniger Geld als gewünscht, abstoßen.Die Begründung der Kommunistischen Partei in China, das Pumpen von Geldern in den Fußball sei mit einem zu großen Risiko verbunden, ist wohl nur die halbe Wahrheit. Der chinesische Staat versucht schon länger, die Gelder innerhalb des Staates zu halten und steuert zentral die Investitionen, die ins Ausland fließen. Der Fokus liegt schon länger auf Afrika , wo die Chinesen hoffen, durch ihren steigenden Einfluss Privilegien auf das reiche Rohstoffvorkommen des Kontinents zu bekommen und auf die Hightech-Unternehmen in Europa. Durch das Einkaufen in Firmen, die an neuesten Technologien arbeiten, hoffen die Chinesen sich ihr Know-how anzueignen und dieses nach China zu transferieren. Dies ist alles Teil eines groß angelegten Plans, China von innen zu stärken und in Sachen Technik und Know-how zu den westlichen Staaten aufzuschließen.Durch diesen Strategiewechsel der chinesischen Regierung ist die Gefahr, dass ausländische Staatsfonds die Aktienpreise der europäischen Fußballklubs beeinflussen nur als sehr gering einzuschätzen. Außer den Chinesen haben nämlich kaum andere Staaten ein Interesse gezeigt, im großen Stil in den europäischen Fußball zu investieren. (28.08.2018/ac/a/m)