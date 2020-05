Zürich (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftlichen Prognosen verheißen nichts Gutes, so die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg AG.Etwas überrascht habe den Kapitalmarktexperten jedoch schon, wie resistent sich der Markt in den vergangenen Wochen gezeigt habe. Enttäuschte Gewinnerwartungen seien weniger hart abgestraft worden als gewöhnlich. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notiere in etwa auf dem Niveau von vor einem Jahr, obwohl sich die Situation komplett verändert habe: Die Arbeitslosigkeit sei explodiert, Konjunkturindikatoren seien abgekippt, der Ölpreis sei zusammengebrochen und die Volatilität habe sich vervielfacht. Budelmann: "Viele Marktteilnehmer scheinen nicht nur nach vorne zu blicken, sondern sogar komplett durch die Probleme hindurchzuschauen, und befinden sich gedanklich schon mitten in der Erholungsphase."Als ideale Portfolioergänzung zu US-amerikanischen Aktien sehe Budelmann Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515): "Das Edelmetall ist ein guter Diversifikator und fungiert in unseren ausgewogenen Portfolien bereits seit Jahren als eine natürliche Absicherung." Seine Stärke als sicherer Hafen beweise Gold gerade im aktuellen Umfeld sinkender Realzinsen. Seit Jahresanfang sei der US-Dollar-Preis für Gold um gut 15 Prozent gestiegen. (19.05.2020/ac/a/m)