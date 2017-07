ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (26.07.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktie vor Ausbruch - ChartanalyseIn den letzten Jahren herrschte bei dem Wertpapier von Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) relativ gesehen Flaute - erst als der Wert endlich zum Ende des Jahres 2015 über seine bis dahin gültige Handelsspanne von 30,00 Euro zulegte, wurde eine dynamische Kursrally gestartet und erlaubte es binnen zwei Jahren bis auf ein Verlaufshoch von grob 65,00 Euro anzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst an dieser Stelle habe die Koenig & Bauer-Aktie eine zwischengeschaltete Pause gemacht und seit Jahresbeginn an darunter tendiert. In dieser Woche scheine sich aber ein klarer Ausbruch darüber abzuzeichnen, der innerhalb des bestehenden Aufwärtstrendkanals nun bestens für ein weiteres Long-Engagement herangezogen werden könne und noch genügend Aufwärtspotenzial biete, ehe die obere Trendbegrenzung erreicht werde. (Veröffentlicht am 26.07.2017)Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie:66,29 EUR +0,14% (26.07.2017, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:66,00 EUR -0,31% (26.07.2017, 11:15)