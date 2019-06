Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,708 EUR +1,03% (07.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,726 EUR +0,25% (10.06.2019, 20:01)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (11.06.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Duisburger Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallhändler in Europa und Nordamerika, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Kerngeschäft sei der Verkauf von Stahl und Nichteisenmetallen. Mit seinem Distributionsnetz sei der Konzern an 160 Standorten in 13 Ländern vertreten und bediene über 100.000 Kunden. Dabei würden 40% der Verkäufe auf kleine und mittelständische Unternehmen der Bauindustrie, 27% auf Maschinen- und Anlagenbauer entfallen und knapp 13% würden an die Automobilindustrie gehen. Der Konzern fungiere somit als Bindeglied zwischen Stahlerzeugern und Verbrauchern. Neben Lagerhaltung, Anarbeitung und Logistik würden auch Vorprodukte für verschiedene Industrien erzeugt.Ein Vorreiter sei Klöckner & Co in der Digitalisierung, nach Unternehmensangaben sei geplant die Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren. Im letzten Quartal hätten die über digitale Kanäle vertriebenen Erzeugnisse bereits 27% der gesamten Verkäufe ausgemacht, im ersten Quartal des Vorjahres habe dieser noch bei 19% gelegen. Darüber hinaus möchte man eine offene Industrieplattform aufbauen und so eine Art Marktplatz für die Stahl- und Metallbranche schaffen. Die Investitionen und das Personal seien dieses Jahr wieder deutlich erhöht worden. Zur Umsetzung der Digitalisierung und der "Klöckner & Co 2022" Strategie gebe es eine spezielle Unternehmenseinheit "kloeckner.i". Außerdem engagiere man sich mit dem in Berlin ansässigen Wagniskapitalarm "kloeckner.v" bei verschiedenen Start-Ups, in den Feldern E-Commerce und Internet of Things.Nachdem der Konzern lange eine expansive Akquisitionsstrategie verfolgt habe, habe man sich in den letzten Jahren ein umfassendes Restrukturierungsprogramm aufgelegt, in dessen Rahmen Standorte geschlossen und Stellen abgebaut worden seien. Dieses Jahr werde man sich noch von einer Außenstelle in Großbritannien trennen, was zu erwarteten Sondereinnahmen von 30 Mio. EUR führen solle Nun sehe man sich gestärkt für Herausforderungen wie Nachfragerückgänge oder auch die eingangs genannten Strafzölle.Für dieses Jahr rechne das Management mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 180 bis 200 Mio. EUR. Die Margen seien im ersten Quartal diesen Jahres leicht zurückgegangen, dies lasse sich auf die Strafzölle zurückführen, im US-Markt sei die Marge von 21% auf 15,5% gefallen, während in den anderen Kernmärkten Steigerungen zu verzeichnen gewesen seien. Was besonders dafür spreche, dass die Aktie zu sehr abgestraft worden sei und stark unterbewertet sei, sei der Buchwert pro Aktie, dieser habe 2018 12,79 EUR betragen. Für die nächsten Jahre rechne man mit einer weiteren Steigerung, doch auch jetzt schon notiere die Aktie deutlich unter Buchwert.Wettbewerber seien zum Beispiel Tata Steel, Arcelor Mittal oder thyssenkrupp, also die Distributionsarme der Stahlproduzenten, sowie kleinere regionale Unternehmen.Die aktuell niedrigen Bewertungen im Stahlsektor könnten eine Einstiegsgelegenheit bieten, wenn man nicht mit weiter steigenden Zöllen, bzw. mit einer angemesseneren Bewertung des Stahlsektors, rechne.Die Klöckner & Co SE werde aktuell bei EUR 4,77 (06.06.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 10,62 (07.06.2018), das Jahrestief bei EUR 4,594 (03.06.2019) gelegen. Bei Bloomberg würden vier Analysten die Aktie auf "buy", neun Analysten auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf EUR 6,91 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 07.06.2019)