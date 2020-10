XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (08.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co: Überraschende Nachrichten! AktienanalyseDer Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) hat die Folgen der Pandemie besser weggesteckt als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe daher trotz der vorhandenen Unsicherheiten aufgrund steigender Infektionszahlen die Latte für 2020 wieder höher gelegt. Der Vorstand gehe nun von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 75 und 95 Mio. Euro aus. Zuvor seien zwischen 50 und 70 Mio. Euro erwartet worden. Auch der Barmittelzufluss solle positiv sein. Zur Begründung habe der Konzern auf die positiven Digitalisierungs- und Restrukturierungseffekte aus der angeschobenen Transformation verwiesen.Zudem habe sich die Nachfrage in den Kernmärkten Europa und USA, insbesondere im September, etwas belebt. Das kam überraschend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:5,62 EUR -0,88% (08.10.2020, 11:43)