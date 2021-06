XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (09.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Stahlhändler habe die ohnehin sehr starke Ergebnis-Guidance für das Q2/2021 signifikant erhöht (bereinigtes EBITDA: 260 bis 290 (bisher: 130 bis 160; Vj.: 11; Q1/2021: 130) Mio. Euro). Ausschlaggebend hierfür seien den Unternehmensangaben zufolge stark gestiegene Stahlpreise. Zudem habe der seit Mitte Mai amtierende CEO Kerkhoff (seit Anfang September 2020 stellvertretender CEO; zuvor langjähriger CFO und CEO von thyssenkrupp) seine Strategie für den Stahlhändler ("Klöckner & Co 2025") vorgestellt, die nach Erachten des Analysten eine Evolution zu "Klöckner & Co 2022" darstelle. Die Digitalisierung sowie Effizienzsteigerungen stünden nach wie vor im Fokus. Zudem stehe nach der Restrukturierung nun wieder Wachstum (vornehmlich organisch) auf der Agenda. Aus "Klöckner & Co 2025" leite das Unternehmen nach Erachten des Analysten ein erfreuliches Ergebnisziel ab (bis 2025 mehr als Verdoppelung des EBITDA gegenüber dem Vorkrisenniveaus (jeweils preisbereinigt)).Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 2,74 (alt: 1,76) Euro; EPS 2022e: 0,97 (alt: 0,72) Euro). Auch wenn die Klöckner & Co-Aktie bereits deutlich gestiegen sei (am Berichtstag (08.06.): +8%; seit Jahresanfang: +46%) sehe der Analyst die in Aussicht gestellten strukturellen Ergebnisverbesserungen (auch wenn seines Erachtens 2021 preisbedingt ein absolut positives Ausnahmejahr darstellen werde), die zu positiven Wertbeiträgen (ROCE>WACC) führen sollten, noch nicht ausreichend eingepreist (u.a. KBV 2022e: 0,8).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von nun >10% (bisher: <10%) stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Klöckner & Co-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 11,50 Euro auf 12,90 Euro erhöht (Analyse vom 09.06.2021)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:12,05 EUR +2,21% (09.06.2021, 10:50)