Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,925 EUR +2,14% (25.11.2020, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

6,905 EUR +0,66% (25.11.2020, 16:11)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.11.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Der Stahlhändler Klöckner habe in den ersten neun Monaten 2020 vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie einen um 16,4% (Q3 2020: -12,5%; Q2 2020: -27,6%; Q1 2020: -8,9%) auf 3,677 Mio. t rückläufigen Absatz aufgewiesen. Davon betroffen gewesen seien alle operativen Segmente, wobei das Geschäft in der Schweiz vergleichsweise wenig beeinflusst worden sei. Der Absatzentwicklung folgend sei auch der Umsatz aufgrund des niedrigeren Preisniveaus von EUR 4.398 Mio. im Vorjahreszeitraum auf jetzt EUR 3.898 Mio. gefallen (-21,2%; Q3 2020:-18,3%; Q2 2020: -30,4%; Q1 2020: -14,9%).Vor diesem Hintergrund habe sich das nicht um wesentliche Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis des Konzerns in Form des EBITDA von EUR 110 Mio. im Vergleichszeitraum auf EUR 72 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 verringert. Abzüglich wesentlicher Sondereffekte in Höhe von EUR 73 Mio., die im Wesentlichen Personalmaßnahmen betroffen hätten, habe sich ein EBITDA in Höhe von EUR -2 Mio.(Q32020 sogar mit EUR 38 Mio. positiv, +81,0% ggü. Q3 2019; Q2 2020: EUR -61 Mio.) ergeben, nach EUR 136 Mio. im Vergleichszeitraum. Das anteilige Konzernergebnis habe sich auf EUR -137 Mio. (Q3 2020: EUR -5 Mio.; Q2 2020: EUR -111 Mio.) belaufen, nach EUR -5 Mio. im Vorjahr. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie habe EUR -1,38 betragen, nach EUR -0,05 in 9M 2019.Zwar habe der Stahlhändler in Q3 2020 erwartungsgemäß beim Absatz und Umsatz weiter unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gelitten. Dennoch habe das EBITDA ggü. Vorjahr wieder gesteigert werden können. Trotz unverändert hoher Unsicherheit sei der zuletzt erhöhte Ausblick auf das GJ 2020 vor dem Hintergrund der Erfolge des trotz der Covid-Krise weiter umgesetzten Transformationsprojekts "Surtsey" bestätigt worden. Mittel-bis langfristig böten die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Konzern deutliches Wachstumspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Klöckner & Co SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: