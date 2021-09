XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (28.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).KlöCo habe die Ergebnis-Guidance für das dritte Quartal 2021 und das Gesamtjahr (Gj.) 2021 angehoben. Demnach stelle der Stahlhändler nun für Q3 ein bereinigtes EBITDA von 260 bis 280 (bisher: 200 bis 230) Mio. Euro in Aussicht, womit ein neues Rekordquartal (bisher Q2 2021: 271 Mio. Euro) möglich sei. Die Guidance-Erhöhung sei auf die Entwicklung der Stahlpreise, insbesondere in den USA, zurückzuführen. Für Gj. 2021 sehe KlöCo nun ein bereinigtes EBITDA von rund 800 (bisher: 650 bis 700; Gj. 2020: 111; Gj. 2019: 124) Mio. Euro (bisheriges Rekord-EBITDA: 600 Mio. Euro (2008)). Allerdings impliziere auch die angehobene Gesamtjahres-Zielsetzung ein deutlich schwächeres Q4 im Vergleich zu den Vorquartalen.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2021e: 4,87 (alt: 4,00) Euro; EPS 2022e: 0,94 (alt: 0,98) Euro). Demnach rechne er für 2022 mit einem noch deutlicheren Ergebnisrückgang. Nichtsdestotrotz leite das Unternehmen aus der Strategie-Evolution "Klöckner & Co 2025" ein erfreuliches Ergebnisziel ab (bis 2025 mehr als Verdoppelung des EBITDA gegenüber dem Vorkrisenniveaus (jeweils preisbereinigt)).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% lautet das Votum für die KlöCo-Aktie (am Berichtstag (27.09.): +8%; seit letzter Kommentierung vom 16.08.2021: -15%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 13,40 auf 11,40 Euro gesenkt. (Analyse vom 28.09.2021)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,78 EUR -0,09% (28.09.2021, 10:29)