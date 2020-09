Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,165 EUR -2,55% (28.09.2020, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

5,15 EUR -2,46% (28.09.2020, 15:00)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (28.09.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Entgegen der bisherigen Erwartung rechne der Stahlhändler auf Basis von vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal 2020 statt mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von EUR 15 bis 25 Mio. nun mit einem Ergebnis in der Spanne von EUR 30 bis 40 Mio. Auch für das Gesamtjahr 2020 sei der Ergebnisausblick angehoben worden. Statt mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von EUR 50 bis 70 Mio. werde nun mit einer Spanne von EUR 75 bis 95 Mio. gerechnet.Noch in Q2 2020 habe der Stahlhändler Klöckner erwartungsgemäß erheblich unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gelitten, habe aber die eigenen Ziele erreicht. Trotz unverändert hoher Unsicherheit sei unter Vorbehalt ein Ausblick auf die weitere Entwicklung im GJ 2020 gegeben worden, der nun insbesondere vor dem Hintergrund der Erfolge des trotz der Covid-Krise weiter umgesetzten Transformationsprojekts "Surtsey" habe erhöht werden können. Mittel- bis langfristig böten die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Konzern deutliches Wachstumspotenzial. Zudem sei eine weitere Anteilsaufstockung durch den Großaktionär Friedhelm Loh genauso wenig ausgeschlossen, wie eine Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Fusion mit einem anderen Unternehmen.Allerdings rät Holger Fechner, Analyst der Nord LB, angesichts der derzeit hohen konjunkturellen Risiken unverändert zum Halten der Klöckner & Co-Aktie. Das Kursziel laute unverändert EUR 5,00. (Analyse vom 28.09.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Klöckner & Co SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: