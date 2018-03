Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,77 EUR +2,38% (01.023.2018, 13:07)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (01.03.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von 10,50 auf 10,90 Euro.Das Duisburger Unternehmen habe seine Ergebnis-Guidance für 2017 erreicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv habe der Dividendenvorschlag für 2017 (0,30 Euro je Aktie) überrascht. Der Ergebnisausblick für 2018 sei erwartungsgemäß verhalten ausgefallen. Die Strategie "Klöckner & Co 2022" halte Diermeier angesichts der Marktsituation und des Potenzials für sinnvoll, auch wenn sie Risiken berge. Das mittelfristige Margenziel erscheine ihm ambitioniert. Er habe seine EPS-Prognosen steuerbedingt erhöht.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 10,50 auf 10,90 Euro angehoben. (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,74 EUR +1,32% (01.03.2018, 12:50)