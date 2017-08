ISIN Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (04.08.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie im Seitwärtstrott - AktienanalyseKlöckner (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) hat im ersten Halbjahr 2017 prozentual zweistellig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzplus von 11,7 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro habe das EBITDA um 58,6 Prozent auf 140 Mio. Euro angezogen. Wesentlicher Treiber seien neben dem freundlicheren Preisumfeld die Effekte aus Optimierungsmaßnahmen gewesen, so der Konzern. An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Denn die Ergebnisdynamik habe nach einem starken Jahresauftakt spürbar nachgelassen. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht: Wegen gesunkener Preise dürfte das Betriebsergebnis auch im dritten Quartal zurückgehen.An dem seit Jahren andauernden Seitwärtstrott dürfte sich also erst mal wenig ändern, so die Experten vom "ZertifikateJournal".(Ausgabe 30/2017)