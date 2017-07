Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,603 EUR -1,53% (26.07.2017, 12:52)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (26.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie: Gute Handels-Chancen - ChartanalyseDer Stahl- und Metalldistributeur Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) hat in dem ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro einfahren können, das einem Plus von 11,7 Prozent zum Vorjahr entspricht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA liege bei 140,00 Millionen Euro und entspricht einem Aufschlag von gut 58,6 Prozent zum Vorjahr. Aber auch beim Konzernergebnis müsse sich Klöckner & Co nicht verstecken, der Gewinn habe auf 59,0 Millionen Euro zugelegt - das entspreche 0,59 Euro je Anteilsschein.Die erste Reaktion der Aktionäre beim Wertpaper von Klöckner & Co sei wie erwartet ein deutlicher Kursaufschlag zum gestrigen Kursschluss gewesen. Aber charttechnisch fehle für den Abschluss eines tragfähigen Bodens noch ein signifikanter Kursanstieg über wichtige Hürden, sonst könnte es sich mit der Bodenbildungsphase noch eine Weile hinziehen. Zugute komme der Aktie jedoch der eindeutige Unterstützungsbereich zwischen 8,91 und 9,30 Euro, der bisweilen für eine kleinere Erholungsbewegung habe sorgen können. Die Zahlen würden heute ihr Übriges dazu tun und die Kurse weiter rauf drücken - eine gute Handelsgelegenheit auf Sicht der kommenden Handelstage.Auch wenn die erste dynamische Reaktion der Marktteilnehmer mittlerweile etwas abgeflacht sei und die zu heute gerissene Kurslücke geschlossen worden sei, könnte ein Long-Investment auf Sicht der kommenden Monate ganz lohnenswert sein. Vor allem im Hinblick auf die Bodenbildungsphase zwischen den genannten Marken könnte Klöckner & Co in den kommenden Monaten versuchen, eine Trendwende zu vollziehen und bis in den Bereich von grob 11,65 Euro vorzudringen.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,57 EUR -1,86% (26.07.2017, 12:37)