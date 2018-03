XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (07.03.2018/ac/a/d)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von 9,50 auf 10 EUR.Ertragslage: Klöckner & Co (KCO) habe für 2017 trotz der Veräußerung spanischer Aktivitäten einen stabilen Absatz von 6,1 Mio. t gemeldet. Der Umsatz sei um 10% auf 6,3 Mrd. EUR gestiegen. Das EBITDA habe sich auf 220 Mio. EUR (2016: 196 Mio. EUR) erhöht. Davon seien 151 Mio. EUR auf Europa, 94 Mio. EUR auf Americas und -26 Mio. EUR auf die Zentrale/Konsolidierung entfallen. Die EBITDA-Marge habe 3,5% (2016: 3,4%) betragen. Auf die Aktionäre sei bei positiven Steuereffekten ein Gewinn von 1,01 EUR pro Aktie (VJ: 0,37 EUR) entfallen.Cashflow & Bilanz: Trotz eines höheren Net Working Capital habe sich 2017 der operative Cashflow auf 79 Mio. EUR (VJ: 73 Mio. EUR) verbessert. Durch Verkaufserlöse von insgesamt 84 Mio. EUR habe sich ein Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit von 2 Mio. EUR (VJ: 51 Mio. EUR Mittelabfluss) ergeben. Der Free Cashflow habe mit 81 Mio. EUR (VJ: 21 Mio. EUR) die Dividendenzahlungen von 21 Mio. EUR überstiegen. Bei liquiden Mitteln von 154 Mio. EUR seien die Nettofinanzschulden inklusive positiver Währungseffekte auf 330 Mio. EUR (VJ: 444 Mio. EUR) gesunken. Gearing und EK-Quote hätten 2017 bei 28% bzw. 42% gelegen.Gewinnausblick: KCO erwarte, dass 2018 die reale Stahlnachfrage in Europa und USA um 1 bis 2% bzw. ca. 3% steige. Der Konzernumsatz solle im Jahresvergleich leicht zulegen. Sollten positive Preiseffekte ausbleiben (2017: ca. 40 Mio. EUR), so rechne KCO unterstützt von Effizienzmaßnahmen mit einem zumindest stabilen EBITDA (2017: 220 Mio. EUR). Für Q1-18 avisiere KCO ein EBITDA von 45 bis 55 Mio. EUR (VJ: 77 Mio. EUR). KCO verfolge bis 2022 ein EBITDA-Margenziel von über 5% (2017: 3,5%). Dazu sollten digitale Vertriebskanäle, höherwertige Produkte/Anarbeitungen und Effizienzgewinne beitragen.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: