Was ist überhaupt der Unterschied?

Klassische Spielautomaten im Detail

Hersteller klassischer Slots legen jedoch ihren vollen Fokus auf das Hauptspiel und machen dieses interessant. Das Resultat sind oftmals hübschere Hintergrundanimationen, ein besserer Soundtrack und mitunter bessere Gewinnchancen innerhalb des Basisspiels. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Spieler auf klassische Spiele schwören.



Auch wenn wir vielleicht bei unserer früheren Definition der klassischen Slots den Anschein erweckt haben, dass die meisten Spiele vom Gameplay her fast identisch sind, stimmt dies auch nicht ganz. Klassische Automatenspiele können beispielsweise in zwei weitere Kategorien aufgeteilt werden: Einarmige Banditen und Fünfwalzer. Einarmige Banditen sind Spielautomaten mit drei Walzen und drei Reihen. Außerdem haben sie nicht immer Gewinnlinien, da die Banditen manchmal nach einem anderen Kombinationsprinzip laufen. Während für Gewinne bei Fünfwalzern mehrere identische Zeichen entlang der definierten Gewinnlinien aufgereiht werden müssen, gibt es bei einarmigen Banditen mitunter strikt definierte Symbolkombinationen. Dabei müssen bei manchen Exemplaren nicht einmal alle beteiligten Symbole identisch sein, solange sie nur einem der vorgegebenen Muster folgen. So gibt es auch innerhalb des Mantels der klassischen Slots reichlich Abwechslung und Nervenkitzel.



Moderne Video Slots im Detail

Das Spielprinzip moderner Automaten gleicht in aller Regel dem der klassischen Spielautomaten. Wenn bei einem Spin mehrere identische Symbole auf einer Gewinnlinie landen, wird eine Gewinnsumme ausgezahlt. Je nach Automat beginnen aber hier schon die Unterschiede. Wie viele Walzen liegen überhaupt auf dem Bildschirm und werden bei jedem Spin gedreht? Fünf? Zehn? Fünfzehn? Manche moderne Automaten fügen dem Basisspiel auch Reihen hinzu, oder Gewinnlinien, oder stellen gleich das ganze Spielprinzip auf den Kopf.



Die meisten modernen Automaten-Games konzentrieren sich aber eher auf ihre Bonusspiele. Es gibt beispielsweise viele Variationen der klassischen Wild und Scatter Symbole. Gelegentlich werden Gewinne, an denen ein Wild beteiligt ist, mit einem speziellen Geldmultiplikator versehen. Scatter werden hingegen größtenteils zum Freischalten von kostenlosen Spielrunden oder besonderen Spielmodi verwendet.



Die Details ändern sich auch hier von Spiel zu Spiel. Wenn Sie ein Spiel mit vielen Features sehen, ist es garantiert ein moderner Video Slot. Es ist ebenfalls erwähnenswert, dass viele Spielautomaten auf Basis von beliebten Marken und Modeerscheinungen erstellt werden, darunter auch berühmte Filme, Bands und Künstler, TV-Serien und Videospiele.



Fazit: Welche Spielart ist besser?

Dies klingt vielleicht nach einem Klischee, aber es kommt ganz auf Sie und Ihre Stimmung an. Manche Spieler bevorzugen den einfachen Aufbau klassischer Automaten, andere das vielseitigere Gameplay moderner Maschinen. Oft wird auch zwischen "retro" und "topmodern" gewechselt. Dann gibt es da auch noch die Unterschiede zwischen den Providern, die jeweils andere Designs und Ideen umsetzen. So können wir Ihnen nur raten: Probieren Sie doch einmal möglichst viele Automaten aus und finden heraus, welche Variante für Sie die beste ist! (11.03.2022/ac/a/m)









Wenn klassische Spielautomaten weniger Features haben, sind sie doch automatisch schlechter, oder nicht? Keinesfalls. Es ist Fakt, dass viele Spieler klassische Automaten genau aus diesem Grund bevorzugen. Oftmals wird nämlich viel zu viel Fokus auf ein Bonusprogramm gelegt und somit das reguläre Gameplay vernachlässigt. Das sorgt im ungünstigsten Fall für Spiele, die zu 99 Prozent ihrer Spielzeit total öde sind und erst spannend werden, wenn ein Bonus aktiviert wird. Danach folgt wieder Langeweile.