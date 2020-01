Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

40,14 Euro +3,43% (10.01.2020, 22:26)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 58,33 +3,57% (10.01.2020, 22:00)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (11.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) unter die Lupe.Die Outperformance der Kirkland Lake Gold-Aktie gegenüber der Peergroup sei mit der Korrektur nach nach der Übernahme von Detour Gold in Q4 2019 zu Ende gegangen. Der Schwung sei bei Kirkland Lake Gold etwas raus und der Markt müsse diese Akqusition erstmal verdauen. Der kanadische Goldminen-Betreiber habe jedoch zuletzt sehr gute Produktionszahlen gemeldet. Kirkland Lake Gold sei zwar eine solide Aktie, aber die Zeit der überdurchschnittlichen Kursentwicklung sei ganz einfach vorbei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.01.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:44,63 USD +3,53% (10.01.2020, 22:02)