Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

35,16 Euro -0,85% (18.01.2022, 10:57)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

50,61 CAD -0,22% (17.01.2022)



NYSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

40,41 USD -0,91% (14.01.2022)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. (18.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Fusion zwischen Agnico Eagle und Kirkland Lake Gold rücke näher. Für das Schlussquartal 2021 melde Kirkland Lake Gold noch einmal eine Rekordproduktion. Im vierten Quartal habe der Konzern 380.472 Unzen produziert. Der Produktionsanstieg gehe hauptsächlich auf die Detour Lake Mine zurück. Dort habe die Produktion bei 210.980 Unzen gelegen. Auch Macassa entwickele sich gut. Die Mine in Kanada habe im dritten Quartal 61.336 Unzen produziert.Für das Gesamtjahr belaufe sich die Produktion auf 1,43 Millionen Unzen, 5 Prozent mehr als noch 2020. Damit habe Kirkland Lake die eigene Prognose übertreffen können. Diese habe bei 1,35 bis 1,40 Millionen Unzen gelegen. "Wir haben das Jahr 2021 mit einem Rekordquartal abgeschlossen, das von einer Rekordproduktion bei Detour Lake, einem starken Jahresausklang bei Macassa und einer höheren als geplanten Produktion bei Fosterville angetrieben wurde", erkläre CEO Tony Makuch. Damit dürfte sich das Buch Kirkland Lake schließen. Der Zusammenschluss mit Agnico Eagle solle voraussichtlich Ende Januar bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Anschließend solle eine Prognose für die neue, gemeinsame Firma veröffentlicht werden.Das Sorgenkind für das kommende Jahr scheine Macassa zu werden. Aktuell gehe Kirkland Lake davon aus, dass die Produktion im laufenden Jahr unter dem Dreijahresplan bleiben werde. Das Problem scheinen Lieferengpässen bezüglich der Batterien zu sein, da die Transportflotte auf Macassa bereits auf batteriebetriebene Fahrzeuge umgestellt sei.Doch auch wenn Macassa leicht hinter den Erwartungen liege, so werde die neue Agnico Eagle nach der Übernahme von Kirkland Lake zu einer der interessantesten Goldgesellschaften auf dem Kurszettel. Der Konzern katapultiere sich mit der Übernahme auf Rang 3 der größten Goldproduzenten - hinter Newmont und Barrick Gold. Der Vorteil von Agnico: Alle Minen lägen in sicheren politischen Regionen. Einzig die Assets in Mexiko könne man vielleicht als etwas unsichere politische Gegend einordnen. Das Papier dürfte weiterhin mit einem Bewertungsaufschlag zur Peer Group gehandelt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.