Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

2,85 Euro +0,00% (09.08.2018, 15:41)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

CAD 4,30 -0,23% (09.08.2018, 16:06)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



TSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

K



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (09.08.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Carey MacRury vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, TSE-Symbol: K) weiterhin zum Kauf.Eine Neufassung der Prognosen nach dem Quartalsbericht von Kinross Gold Corp. führe zu einer Senkung der NAV-Prognose je Aktie von 6,39 auf 6,16 USD. Damit seien geänderte Annahmen zum Betriebskapital und höhere operative Kosten berücksichtigt worden.Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien schwächer ausgefallen als erwartet. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen die Schwäche aber nur als Übergangsphase an. Das Cash flow-Profil der Tasiast-Mine sollte sich im zweiten Halbjahr und in 2019 wesentlich verbessern, so die Einschätzung des Analysten Carey MacRury.In ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein, reduzieren aber das Kursziel von 8,00 auf 7,50 CAD.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:2,85 Euro +0,35% (09.08.2018, 15:36)