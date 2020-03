TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

6,65 Euro -6,99% (11.03.2020, 21:00)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

4,81 USD -7,68% (11.03.2020, 21:02)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (12.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Ein Mitarbeiter des Büros von Kinross Gold in Toronto sei positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Mann befinde sich ab sofort in häuslicher Quarantäne. Das Büro sei daraufhin geschlossen worden und bleibe auch bis mindestens 20. März geschlossen. Die Räume würden aktuell desinfiziert und anschließend solle beschlossen werden, ob das Büro wiedereröffnet werde oder länger geschlossen bleibe. Die Mitarbeiter würden derweil von zu Hause aus arbeiten. Dem Betroffenen solle es allerdings den Umständen entsprechend gut gehen. Er habe zudem nicht an der weltgrößten Minenmesse PDAC in Toronto teilgenommen und in den vergangenen Wochen auch keine Minen besucht. Damit bestehe offensichtlich keine allzu große Gefahr, dass Minen wegen dieses Mitarbeiters betroffen sein könnten.Ganz generell sei die Gefahr jedoch natürlich latent vorhanden, dass auch auf einer der Minen das Coronavirus ausbreche und die Arbeiten unterbrochen werden müssten. Auf Minen würden auch Subunternehmer arbeiten, deshalb sei eine absolute Kontrolle illusorisch. Dieses latente Risiko spiegele sich sicher auch in den Kursen der Goldminenaktien wider, die sich gemeinsam mit den Standardaktien seit Tagen im freien Fall befinden würden. Bislang gebe es aber noch keinen bekannten Fall. Der Markt preise aber aktuell die Worst-Case-Szenarien ein. Die meisten Minen hätten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt und auch Vorräte erhöht, sollten Lieferketten aufgrund des Coronavirus unterbrochen werden. Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, habe dies unlängst auch offiziell bestätigt. Ganz ausschalten könne man jedoch aktuell dieses Risiko nicht.Aber wie gesagt: Die Börse habe in den vergangenen Tagen jede Menge Horrorszenarien eingepreist. Nüchtern betrachtet würden die Goldminenbetreiber ausgezeichnet verdienen und das erste Quartal dürfte erneut sehr stark werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,98 Euro -6,31% (12.03.2020, 12:55)