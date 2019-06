Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

2,93 Euro +0,29% (03.06.2019, 14:41)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

USD 3,30 +0,92% (03.06.2019, 14:41, vorbörslich)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse des Analysten John Bridges von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Untergewichtung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor äußern die Analysten von J.P. Morgan Securities die Ansicht, dass die Goldminenaktien sich nun den Realitäten der Goldindustrie nähern würden. Da nicht ausreichend Reserven zur Verfügung stehen würden, sei es an der Zeit für eine Konsolidierung.Die Gold- und Silberpreise seien angesichts von Rezessionsrisiken und Unsicherheiten wegen des Handelsstreits überverkauft. Es sei aber schwierig eine signifikante Schwäche des USD abzusehen und somit eine Chance für eine Kurserholung bei Goldaktien.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "underweight" zurück.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:2,95 Euro +3,40% (03.06.2019, 13:19)