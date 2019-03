Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Khiron Life Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Khiron Life Sciences-Aktie:

2,74 EUR +0,37% (19.03.2019, 09:48)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Khiron Life Sciences-Aktie:

4,10 CAD +10,81% (18.03.2019)



ISIN Khiron Life Sciences-Aktie:

CA49374L3065



WKN Khiron Life Sciences-Aktie:

A2JMZC



Ticker Symbol Khiron Life Sciences-Aktie Deutschland:

4KH



TSXV-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

KHRN



Kurzprofil Khiron Life Sciences Corp.:



Khiron Life Sciences Corp (ISIN: CA49374L3065, WKN: A2JMZC, Ticker-Symbol: 4KH, TSXV-Ticker-Symbol: KHRN) ist ein kanadisches Cannabis-Unternehmen mit Kernaktivitäten in Kolumbien. (19.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Khiron Life Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Khiron Life Sciences (ISIN: CA49374L3065, WKN: A2JMZC, Ticker-Symbol: 4KH, TSXV-Ticker-Symbol: KHRN) unter die Lupe.Die Aktie habe ihre Konsolidierung beendet und nehme Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 4,35 Kanadische Dollar (CAD). Grund für das Kursplus von 10,8% im Verlauf des gestrigen Handelstages sei die Tatsache gewesen, dass das Joint-Venture mit Dixie Brands unter Dach und Fach gebracht worden sei.Aus der Absichtserklärung zwischen Khiron Life Sciences und Dixie Brands sei ein "definitive agreement" geworden. Die dafür neu gegründete Gesellschaft solle Dixie-Khiron JV Corp heißen. Zusammen würden die beiden Firmen mehr als 100 Produkte, die auf Basis von Cannabis hergestellt würden, in erster Linie auf den auf den Lateinamerikanischen Markt bringen wollen. Damit seien die beiden Firmen in einer guten Ausgangsposition, als First Mover von diesem spannenden Markt zu profitieren."In den Wochen, seit wir diese Partnerschaft bekannt gegeben haben, wurde noch deutlicher, dass die Stärken unserer beiden Unternehmen perfekt aufeinander abgestimmt sind, um in Lateinamerika eine führende Rolle zu spielen", habe Chuck Smith, Präsident von Dixie Brands, den Deal zwischen beiden Firmen kommentiert.Zur Erinnerung: Khiron sei als First Mover in Kolumbien präsent. Ein Markt mit einem Potenzial von 48 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich: Kanada habe eine Bevölkerungszahl von 37 Millionen Menschen. Der Gebrauch von Cannabis für medizinische Zwecke sei in Kolumbien schon 2016 gestattet worden.Seit der Vorstellung in "Der Aktionär" Ausgabe 07/2019 liege die Aktie von Khiron gut im Rennen. Ein neues Allzeithoch sei nur eine Frage der Zeit.Das Kursziel wird auf 5,00 CAD angehoben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)