Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Lediglich noch 32,5 Prozent der Pkw-Neuzulassungen wurden im Februar mit Dieselantrieb ausgeliefert, so der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auswirkungen der Diesel-Krise sind im Geschäft mit Gebrauchtwagen zu spüren. So wechselten im Februar knapp 545.000 Pkw die Besitzer, das waren 3,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Januar und Februar 2018 wuchs die Zahl der Besitzumschreibungen leicht um 1,2 Prozent auf rund 1,144 Millionen Einheiten gegenüber dem Vorjahr.Laut dem Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) sind insbesondere Euro 5-Dieselfahrzeuge zurzeit kaum zu verkaufen. Daher spricht sich der Verband ausdrücklich für die Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen aus. Dass dies technisch möglich ist und den Stickoxidausstoß drastisch reduziert, wurde mit verschiedenen Tests nachgewiesen. Daher sei es laut einem ZDK-Sprecher umso wichtiger, dass es auf politischer Ebene in Sachen Hardware-Nachrüstung älterer Diesel vorangehe. Dringend notwendig sei eine Nachrüst-Verordnung, die sowohl dem Handel als auch den Dieselfahrern Klarheit verschaffe. (02.03.2018/ac/a/m)